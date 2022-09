Roma cerca il Settebello e prova il primo allungo: Dybala-Abraham coppia decisiva

Tra la fine della scorsa e l’inizio di questa stagione 6 partite utili. Mou vuole restare in vetta. L’argentino sempre bene con i friulani. Tammy, occhio: c’è Southgate

Redazione

Caccia al settebello. Perché vincere vorrebbe dire restare in vetta, da soli o con l’Atalanta. Ma anche pareggiare potrebbe non essere poi male, visto che ieri Juventus e Inter hanno perso punti per strada, scrive Andrea Pugliese su

Insomma, la sfida di stasera alla Dacia Arena è una di quelle partite che possono fare anche un pezzo di storia presente e futura della Roma. Che, appunto, in campionato va a caccia del settimo risultato utile consecutivo, tenendo conto della scia finale della scorsa stagione e l’inizio di questa. L’ultima sconfitta giallorossa risale infatti al 20 maggio scorso, oltre tre mesi fa, quel Fiorentina-Roma 2-0 che sembrava aver affossato le speranze europee della squadra di José Mourinho.

Adesso si tratta quindi di continuare così, sfruttando al meglio anche il calendario, non certo di quelli che fanno tremare i polsi (dopo la trasferta di Udine ci sarà infatti quella di Empoli – intervallata dalla gara in Bulgaria con il Ludogorets di Europa League – per chiudere prima della sosta in casa proprio contro l’Atalanta).

E per riuscire a portare a casa una eventuale vittoria che sarebbe pesantissima, il portoghese si affiderà ancora una volta a Paulo Dybala, che nell’Udinese ha la sua vittima preferita. L’argentino, infatti, ai friulani ha segnato finora ben 12 reti, più che a qualsiasi altra squadra (poi vengono gli 11 alla Lazio, i 10 al Genoa, i 9 alla Sampdoria e gli 8 al Milan). Ma l’Udinese è anche la squadra contro cui Dybala ha fornito più assist nella sua carriera in Serie A, finora ben 7. Il tutto in 18 confronti diretti, il che vuol dire che praticamente in ogni partita contro i friulani Dybala ha fatto qualcosa di importante o decisivo.

A Udine ci sarà Southgate, il c.t. dell’Inghilterra, per vedere dal vivo Abraham, ma chissà che non butti un occhio anche su Smalling...