Roma, calvario Pastore: il problema all’anca è serio, visitato anche da un medico spagnolo

La Roma si avvicina alla sfida con l’Atalanta tra i soliti problemi di formazione. Fonseca ha perso anche Mirante, anche se Zaniolo continua in maniera decisamente positiva il suo percorso di riabiltazione. A fare da contraltare al giovane classe ’99, però, c’è la situazione di Javier Pastore: come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, il problema all’anca è cosa seria e si sta studiando un modo per arrivare alla soluzione. L’infortunio lo sta tenendo ai box praticamente da tre mesi, per lui è difficile allenarsi ma anche compiere gesti normali nella vita quotidiana. Nei giorni scorsi il Flaco è stato visitato da un medico spagnolo, mentre nelle prossime ore avrà un ulteriore consulto. Pastore sta vivendo un momento molto difficile, non ha alcuna voglia di arrendersi, supportato dalla Roma e dalla famiglia.