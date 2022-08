Rizzitelli: “Paulo e Tammy tandem super, secondo solo alla Lu-La”

"Dybala-Abraham è un bel tandem, affascinante. Senza esagerare con i paragoni, mi viene in mente un’altra coppia d’oro: Totti-Batistuta. - ha detto Ruggiero Rizzitelli intervistato da Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport- Lo scorso anno abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare Abraham, che è inglese e come tale si pensava che faticasse ad ambientarsi. E invece... Dybala poi lo conosciamo bene, deve solo trovare la migliore condizione fisica. Potenzialmente è un attaccante da 20-25 gol. E la Roma un attaccante del genere non ce l’aveva proprio dalla squadra dello scudetto".