Rallenta l’affare Florenzi-Milan: niente prestito, la Roma vuole monetizzare

I rossoneri sono decisi a prendere il terzino romanista, ma si deve trovare un accordo che accontenti entrambi

Rallentamenti sull’asse Milano-Roma per l’affare Florenzi. Sembrava tutto semplice, perché il giocatore è deciso ad accettare il trasferimento al Milan, ma la Roma ha deciso di monetizzare in qualche modo, mentre il club rossonero al momento non ha intenzione di spendere per un trentenne, si legge su La Gazzetta dello Sport. I rossoneri erano partiti per un prestito secco, senza prendere impegni per il prossimo bilancio, ma il club giallorosso non è d’accordo. Il procuratore del giocatore, Alessandro Lucci, sta cercando di riallacciare tutti i fili prima possibile, proprio perché Florenzivuole giocare la prossima stagione nel Milan. L’alternativa per i rossoneri sarebbe Sergino Dest del Barcellona, ma alla fine l’affare con la Roma dovrebbe rendersi possibile con una formula articolata per il prestito, legata al rendimento stagionale. Il Milan in quella posizione cerca esperienza e duttilità: Florenzi è l’uomo giusto.