Quanti problemi, Dazn si scusa ma fioccano le polemiche

I disservizi denunciati dagli utenti sono stati numerosi e dalla politica si è levato un coro bipartisan per censurare il disservizio. I problemi più significativi sono emersi in serata con Salernitana-Roma e Spezia-Empoli, ma già nelle partite del pomeriggio erano state segnalati alcuni problemi di ricezione. La situazione ha portato alla diffusione di un comunicato: "Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l’inconveniente". Ma lo stato dell’arte non è migliorato e così è stato suggerito agli utenti con una nuova comunicazione di utilizzare un link pubblicato nelle Instagram stories . Ma i problemi non sono finiti.