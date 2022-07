Porto, no al raduno per Sergio Oliveira. Pinto alla finestra

In chiave mercato arriva la notizia che l’ex romanista Sergio Oliveira non rientrerebbe più nei piani del Porto, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Infatti, come riferisce il portale maisfutebol.iol.pt sarebbe stato autorizzato a non presentarsi al raduno della squadra, fissato per ieri, e a cercare una nuova destinazione in vista del prossimo anno. Se il Porto abbasserà le pretese (13,5 milioni), la Roma potrebbe riaffacciarsi.