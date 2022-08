Per Wijnaldum c’è attesa: si decide nelle prossime 48 ore

In ballo c’è sempre la scelta di operarsi per la frattura composta della tibia destra o, in alternativa, procedere con la terapia conservativa

Redazione

Su Georginio Wijnaldum una decisione dovrebbe arrivare tra domani e venerdì, difficilmente entro stasera, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

In ballo c’è sempre la scelta di operarsi per la frattura composta della tibia destra o, in alternativa, procedere con la terapia conservativa. Per ora l’arto del centrocampista olandese è immobilizzato, si attende anche il consulto con il dottore svizzero Georg Ahlbäumer, il medico di fiducia dei Friedkin.

La strada dell’operazione è quella consigliata in questi casi da molti ortopedici, considerando che il giocatore potrebbe iniziare a fare terapia in piscina già 48 ore dopo l’operazione, riducendo i tempi di rientro in campo. Wijnaldum deciderà nelle prossime ore cosa fare, insieme a Roma e Psg.