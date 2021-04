Pellegrini, il capitano torna a casa

Ogni volta che affrtona il Sassuolo in trasferta, per Lorenzo Pellegtini è sempre un emozione, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Sono trascorsi 4 anni dal suo ritorno alla Roma ma il capitano giallorosso ha sempre affetto per il club che lo ha lanciato tra i professionisti.

La botta al ginocchio ricevuta in allenamento con la Nazionale non gli dà più fastidio, tanto che ha regolarmente giocato con la Lituania e ci sarà anche sabato a Reggio Emilia, probabilmente da mediano viste le assenze dello squalificato Villar e dell’infortunato Veretout. Dovrà stringere i denti come già avvenuto altre volte in questa stagione e con le prossime 3 partite giocate potrebbe tagliare qualche record personale.

Gli mancano 2 partite per toccare il traguardo delle 29 partite in A, mai raggiunto prima e con l’Ajax potrebbe toccare quota 39 presenze in stagione. Numeri che certificano una continuità mai avuta prima. Sul nodo contratto, Pellegrini aspetterà la fine della stagione: non ci sono dubbi sul fatto che la trattativa non sarà complicaa, ma aspetterà di capire tutti i dettagli di quello che sarà l’accordo più importante della sua carriera.