Pellegrini dal Papa, il suo momento magico è infinito

Una giornata indimenticabile, che gli resterà per sempre nel cuore. E che, di fatto, è stata anche il modo migliore per festeggiare la partita con lo Spezia e quel gol al 92’ che ha riportato serenità intorno alla Roma e inserito Pellegrini nella schiera di quelli che hanno dato – a modo loro – un futuro diverso al club giallorosso, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Ieri mattina è stato ricevuto da Papa Francesco, in Vaticano, in occasione della Domenica della Parola di Dio, partecipando poi all’Eucarestia celebrata dal Monsignor Rino Fisichella. Con Lorenzo, ovviamente, c’era anche la moglie Veronica e la piccola Camilla.

La visita al Papa è arrivata a chiusura di un weekend magico per Pellegrini. Contro lo Spezia Lorenzo ha giocato una partita gigantesca, a prescindere dal gol. Anche perché ha giostrato sostanzialmente nel suo ruolo, quello di mezzala pura, con la possibilità di ballare tra le due linee, quella di centrocampo e quella della trequarti. Con licenza d’inserimento e un’ampia libertà di movimento.

La partita con lo Spezia è stata la centesima da titolare con la maglia della Roma. Con quella rete liberatoria Pellegrini in questa stagione è arrivato a quota 4 gol, confezionando anche altrettanti assist (incluso quello per Borja Mayoral, che sabato ha aperto le danze). Nelle tre precedenti stagioni romaniste non era mai accaduto.