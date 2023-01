Pellegrini c’è. Possibile il 3-5-2, duello Spinazzola-El Shaarawy

Le indiscrezioni dei giorni scorsi sono state confermate: Lorenzo Pellegrini domani sarà regolarmente al suo posto, guidando la Roma al Maradona contro il Napoli capolista, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Il capitano giallorosso non è ancora al meglio, ma stringerà i denti e scenderà in campo. Da capire se come mezzala o come trequartista, con Mourinho che potrebbe anche decidere di mettersi con il 3-5-2 per creare maggiore densità in mezzo al campo, contro una squadra che in quel settore domina un po’ tutte le avversarie.