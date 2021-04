Pau Lopez vuole assicurarsi il futuro con un finale da campione

Il sogno sarebbe ripetere la prestazione di Amsterdam di una settimana fa, anche se poi – a conti fatti – vorrebbe anche dire soffrire tanto e rischiare più di qualcosa. Ed allora Pau Lopez domani sera, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, si accontenterà di molto meno, magari anche solo di passare il turno ed approdare a quella semifinale che – presumibilmente – vedrebbe la Roma fronteggiare il Manchester United. Il che gli regalerebbe una vetrina mai vissuta prima, lui che in Inghilterra un salto lo ha anche fatto (al Tottenham) ma senza vivere fortune gigantesche.

Se Lopez dovesse infatti far bene da qui alla fine della stagione la Roma potrebbe anche decidere di tenerlo ancora, puntando per il terzo anno consecutivo su di lui (con il contratto di Mirante che scadrà il 30 giugno, Fuzato che andrà a giocare e Olsen il cui destino è ancora tutto da scrivere). Ecco perché Lopez vuole fare un finale di stagione eccezionale, di quelli che restano e che colorano la storia di un giocatore. E a quel finale di stagione Pau gli ha dato il via proprio ad Amsterdam, dove lo spagnolo è stato il protagonista indiscusso della vittoria giallorossa. Per il rigore parato a Tadic sull’1-0 per l’Ajax, ma anche per almeno altre tre parate assolutamente decisive.