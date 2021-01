Pau Lopez torna a splendere: “Voglio restare qui a lungo”

Quelle due parate lì probabilmente valgono molto più del punto finale, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Già, perché gli interventi super di Pau Lopez su Lukaku prima e Lautaro poi possono davvero aver ridato a Pau Lopez la fiducia che cercava oramai da tempo. E la Roma, probabilmente, può aver ritrovato il portiere che tanto gli era piaciuto nel corso della prima parte della scorsa stagione.

“Abbiamo giocato un primo tempo buono, peccato solo per quei primi 25 minuti della ripresa regalati all’Inter – dice il numero uno giallorosso – Volevamo vincere la partita. Alla fine nello spogliatoio c’era un’atmosfera strana, come se la squadra avesse voluto fare di più“. Lui, intanto, qualcosa in più l’ha fatto. “la scorsa stagione non ho fatto bene e Fonseca ha scelto di far giocare Mirante. Sono tranquillo, penso solo ad allenarmi bene ed a sfruttare le occasioni. Ho faticato tanto per arrivare in un club importante come la Roma, non mollerò tanto facilmente. Voglio restare a Roma ancora a lungo“.