Parola di Campos: “Il miglior primo tempo di sempre”

Dopo la vittoria con il Bologna ai microfoni ci va Nuno Campos, che ha sostituito in panchina lo squalificato Fonseca: “Partita bellissima e primo tempo eccezionale – riporta La Gazzetta dello Sport –. Venivamo da due partite difficili, c’è stata una risposta brillante. Ma i primi 45 minuti sono stati sicuramente uno dei migliori primi tempi di sempre. quest’anno stiamo facendo bene, frutto del lavoro dello scorso anno e della crescita di alcuni giovani”.

Uno degli uomini che è andato meglio è sicuramente Leonardo Spinazzola: “Penso che questo sia davvero il mio miglior inizio di stagione di sempre – dice il terzino – Ho sempre creduto in me stesso, anche lo scorso anno, quando giocavo in un ruolo che non mi faceva esprimere al meglio. Ho sempre ringraziato il mancato passaggio all’Inter: mi ha dato una carica in più, a livello psicologico e fisico. Ho cambiato i denti, ho fatto esercizi diversi, più allungamenti. Ci sono 3-4 elementi diversi rispetto al passato. E ora ho la gamba per andare per 90 minuti”.