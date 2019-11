Parma terra di conquista per la squadra giallorossa

Terra di conquista. Almeno per le statistiche e gli annali di storia. Negli ultimi dieci confronti in Emilia, infatti, la Roma ha vinto ben 8 volte, pareggiando una (lo 0-0 del 2010-11) e perdendo un’altra (il 3-2 subito nel 2012-13 con Zdenek Zeman in panchina), come riporta La Gazzetta dello Sport. Per il resto solo successi, con ben 22 gol fatti e solo sei subiti.

Ecco, Fonseca si augura che tutto questo possa essere di buon auspicio oggi per riuscire a portare a casa una vittoria che sarebbe di fondamentale importanza.