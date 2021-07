Ora è k.o. Calafiori: vita sempre dura per i terzini sinistri

Dopo Spinazzola, si ferma anche il baby Pinto cerca una soluzione con i prestiti

C’è una maledizione che sembra colpire la fascia sinistra della Roma, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Un peccato, verrebbe da dire, se si pensa che José Mourinho – durante l’Europeo – sembrava gongolare davanti alle straordinarie prestazioni di Leonardo Spinazzola, prima che il grave infortunio al tendine d’achille non fermasse la sua corsa. Il sostituto naturale, comunque, il club giallorosso ce l’ha in casa, e si tratta dell’enfant prodige Riccardo Calafiori, 19 anni, che era stato protagonista già di due “istantanee” da parte dello Special One. La prima, a Londra, quando si era immortalato sui social mentre studiava le prestazioni del ragazzo; la seconda, il giorno della presentazione, quando – pur chiedendo esplicitamente al general manager Tiago Pinto un nuovo terzino per sostituire l’azzurro – aveva fatto i complimenti alle qualità di Calafiori. Un peccato, perciò, che il baby si sia fatto male a una caviglia nell’amichevole di due giorni fa contro il Montecatini, visto che lo stop (che a Trigoria riferiscono non preoccupante) dovrebbe metterlo fuori causa per l’amichevole di domani contro la Ternana. Insomma, al momento a Mourinho non possono essere chiesti miracoli. Ieri l’allenatore portoghese ha aperto l’allenamento del pomeriggio ai giornalisti, che lo hanno potuto vedere al lavoro, incitando la squadra durante gli esercizi e pronto a far rivedere gli errori commessi nell’amichevole contro il Montecatini nel maxi-schermo fatto montare a fianco del campo di allenamento. Ancora una volta, per quello che può valere un lavoro poco più che defatigante, sembra essere il 4-2-3-1 il sistema di gioco di riferimento della Roma, ma di sicuro la rosa a disposizione dello Special One non sarà la stessa che ci sarà a fine mercato. Per la fascia sinistra, in attesa del ritorno di Spinazzola – che non avverrà prima di sei-sette mesi – il giocatore preferito al momento è Ramy Bensebaini, 26 anni, algerino in forza al Borussia Moenchengladbach. Il club tedesco, però, non accetta la richiesta di prestito e per cederlo vuole almeno 15 milioni. Un altro no al prestito è stato detto anche dal Manchester United per Alex Telles, 28 anni, brasiliano ex Inter, entrato nel mirino della società giallorossa. Stesso discorso anche per Mathias Vina, 23 anni, uruguaiano del Palmeiras, che potrebbe essere venduto per circa 5 milioni.