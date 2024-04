Nei nostri stadi sempre più tifosi: media oltre 30mila. E c’è la Roma dei sold out

I nostri stadi saranno anche vecchi e inospitali, gli interventi di “maquillage" non più rinviabili se vogliamo rimanere al passo con i tempi e non sprecare la chance che ci offre l’Europeo 2032. Ma resta il fatto, come riporta La Gazzetta dello Sport, che al momento questa è la stagione in cui si sono visti più tifosi sugli spalti degli ultimi 26 anni. Trascinate dalle milanesi e dalla Roma che fa un sold out dietro l'altro, le presenze “live” sono in crescita esponenziale e sono arrivate a 30.913 spettatori medi dopo 30 giornate. Era dal 1997-1998 (31.223), con il campionato a 18 squadre, che non si arrivava cosi in alto. In Italia la ripresa era già visibile la scorsa stagione, quando si era arrivali vicinissimi alla soglia dei 30mila spettatori medi. Il cambio di marcia c’è stato dopo la triste parentesi del Covid che ha pesante mente condizionato tre campionati di fila dal 2019-2020. La lontananza dagli stadi evidentemente ha fatto (ri) scattare la passione dei tifosi. Che non perdono occasione per fare notare l'aumento dei prezzi, sia delle singole partite, sia (in maniera inferiore) degli abbonamenti. Ma che spesso e volentieri vogliono godersi lo spettacolo dal vivo. La squadra con la media spettatori più alta lino a qui è l'Inter che, trascinata da una stagione straordinaria, è a quota 72.908 spettatori con la percentuale di riempimento del 96,3%. Seguono a ruota i tifosi della Milano rosso-nera con 71.823 (94,8%), poi la Roma con 62.392 (92,4%). Anche Cagliari (16.123. 98,2%) e Juventus (39.617, 96%) sfruttano tutte le potenzialità dei loro stadi. cosi come l'Atalanta (14.708. 96,6%) che in una delle sue stagioni migliori deve fare i conti con i lavori di ammodernamento del Gewiss.