Mourinho furioso: “In Conference arbitri scarsi”

Il portoghese: "I fischi non li ho sentiti. I rigori? Guardateli in tv. Davanti siamo in difficoltà"

Nonostante i fischi dell’Olimpico, finisce come quasi sempre: con Mourinho che se la prende con l’arbitro. "I fischi non li ho sentiti. Certo, non abbiamo fatto una grande partita - ammette -. Però abbiamo pareggiato, anche se loro ha fatto due tiri e due gol e noi invece non so quanti tiri. Però c’erano due rigori netti per noi. In Conference League, forse, ci sono arbitri scarsi" le parole del tecnico riportate da Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. E a chi parla di episodi dubbi, rimbecca: "Dubbi? Guardateli in tv. Sono due rigori netti. Stavolta meritavamo di vincere noi". Sulla prestazione dei suoi spiega: "Il problema c’è stato davanti: sta mancando il genio, la tecnica che decide. Mkhitaryan, Zaniolo e Abraham hanno sbagliato tanto, non sono in un grande momento, sono in difficoltà. Ora quello che segna di più è El Shaarawy. Serve la pausa, perché non siamo in fiducia".