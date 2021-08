Mourinho e la Roma come un rebus: l’attacco è giovane ma non al top

l tecnico era abituato a Drogba, Ronaldo, Ibra, Benzema e Kane. Ora dovrà lanciare Shomurodov e Mayoral. E sogna Abraham...

Una volta guardava negli occhi Drogba, Cristiano Ronaldo, Ibra, Diego Costa, Sheva, Benzema, Kane e tanti altri ancora. Oggi deve fare di necessità virtù e "arrangiarsi" con Shomurodov, Borja Mayoral e forse Abraham . È il nuovo destino di José Mourinho , che dovrà andare a caccia di gol con giocatori assai diversi rispetto al suo passato, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport . Giocatori futuribili, ma molto diversi da quelli da cui Mourinho ha sempre avuto in dote i gol. Solo che per quelli servono anche cifre molto alte, che la Roma oggi non si può permettere, a causa di un indebitamento finanziario di oltre 300 milioni di euro e una situazione dei ricavi che non riesce a migliorare.

Nella carriera di Mou si sono susseguiti attaccanti sempre molto diversi come valore assoluto rispetto a quelli che ha e avrà alla Roma. Adesso i giallorossi hanno infatti in mano un accordo con il Chelsea per Abraham, con i Blues che "spingono" per la Roma per due motivi: l’operazione sbloccherebbe l’arrivo di Lukaku e Abramovich preferisce dare il giocatore ai giallorossi che non ai rivali dell’Arsenal. Già, perché Abraham, invece, vuole restare a Londra e proprio ai Gunners (di cui, tra l’altro, è anche tifoso). Se non dovesse arrivare Abraham, le principali carte di riserva sono sempre le stesse: l’iraniano Azmoun dello Zenit (costo 18-20 milioni, considerando il contratto in scadenza) e lo svedese Isak della Real Sociedad (35-40 milioni). Occhio anche al gigante norvegese del Lipsia, Alexander Sörloth, il più economico di tutti (15-16 milioni).