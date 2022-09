Mourinho: “Devo cambiare, ci vogliono tuffatori”

Ma il piatto forte, per il portoghese, è un altro: la sua espulsione, che gli farà saltare proprio l’incrocio con l’Inter e il mancato rigore su Zaniolo. "Il rosso? Noi volevamo giocare e loro hanno buttato una palla lunga per Hateboer per perdere tempo. Con Hateboer non è successo niente: non temo una sanzione importante. Invece il rigore è chiarissimo: ho cercato di parlare con Chiffi dopo la partita, mi ha detto che non è mai rigore se il giocatore non si butta e quindi, dato che voglio essere il miglior tecnico, devo dire ai miei di buttarsi. Per me non ci sono interpretazioni, è rigore: cerca di dare continuità all’azione, ma non riesce a farlo perché Demiral commette fallo. Non c’è storia. Se bisogna fare il pagliaccio - ne abbiamo tanti in campionato - o fingere di essere in piscina, io devo cambiare metodi di allenamento".