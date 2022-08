Mourinho: “Avevano paura di Paulo. Noi 45′ da vergognarsi”

Il tecnico giallorosso ha ribaltato la squadra nell’intervallo: "Bravi nell’ultima parte di gara. Abraham? Orribile"

Redazione

I muri dello Stadium, se potessero parlare, racconterebbero almeno due storie, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. La tenerezza nostalgica con cui tifosi e addetti della Juve hanno accolto Paulo Dybala e la furia costruttiva con cui José Mourinho ha ribaltato la Roma all’intervallo.

Cominciamo da qui, visto che persino uno come Matic, che nel calcio ha visto quasi tutto, a fine partita ammette: "L’allenatore è stato duro e questo ci ha fatto cambiare atteggiamento". Ma cosa è successo? La sintesi, in fondo, potrebbe essere in queste due affermazioni davvero da Special One. La prima: "A fine partita ho detto ad Allegri che avevamo avuto culo nel primo tempo mentre nella ripresa avevamo fatto qualcosa di più". La seconda: "Durante i primi 45 minuti ho detto al mio vice Foti di pregare perché finisse solo 1-0".

Con queste premesse era ovvio che il portoghese all’intervallo piombasse sulla squadra per dire: "Mi vergogno per voi e mi vergogno di essere il vostro tecnico - il senso del discorso -. Abbiamo lo stesso atteggiamento mostrato nello scorso campionato a San Siro contro Inter e Milan. Non certo da grande squadra. Se non cambiamo testa, stavolta finisce male".

Poi è passato agli aggiustamenti tattici, chiedendo a Dybala di venire più al centro del campo "per dare un punto di riferimento alla manovra" e a Cristanteun sacrificio maggiore.

Anche Abraham non si è salvato, basti pensare che - nonostante il gol segnato - Mou ha definito così la sua partita: "Orribile. Dopo ha esultato perché sapeva che nello spogliatoio sarei stato più simpatico di prima". A fine gara, lo Special One conferma le critiche: "È stata una delle volte che la squadra mi ha fatto più arrabbiare, ma ero fiducioso sul fatto che fossero preparati per intervenire".

La seconda storia è quella di Dybala. Mentre Mou si è preso la sua solita dose d’insulti, la Joya si è accorta come il tifo juventino non lo ha dimenticato. «Dybala sotto la Curva», hanno cantato gli ultrà della Juve prima della partita. «Per sempre Joya» e «Paulo mi manchi», si è letto su tanti striscioni. "Paulo era frastornato dalla Roma, non da dall’ambiente. Lui fa sempre la differenza. Bastava che mettesse un piede in area e si sentiva la paura di tutto lo stadio" ha detto Mourinho.