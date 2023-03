Mou, che succede? Il gioco, i pochi gol e il nervosismo: i problemi della Roma

Il giorno dopo fa ancora più male. Nel senso che, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, per uno specialista dei derby come José Mourinho perderne ben tre su quattro è un colpo duro, difficile da assorbire. Soprattuito perché poi Mou è entrato nei frullatore di una critica forte, sia mediatica che dei tifosi. leri radio e social ribollivano, la rabbia di un derby perso porta sempre a questo in una città come Roma. E come è inevitabile che fosse, Mou è salito sul banco degli imputati. Le accuse? Il gioco (o non gioco) dei giallorossi, il nervosismo dilagante nello staff tecnico che poi si ripercuote anche sulla squadra e sui singoli giocatori e una produzione offensiva spesso sterile. E allora vediamo i singoli capi di accusa, uno per uno.