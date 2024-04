Montella: “De Rossi già grande. La Roma può volare ma il Milan è ancora vivo”

Il primo round se l'è perso perché era in volo. Niente di più naturale, direbbe chi ha visto Vincenzo Montella giocare: l'Areoplanino allargava le braccia dopo ogni gol. Oggi Montcila vola per lavoro, la sua agenda è piena di partite da vedere in ogni angolo di Europa: è la vita da commissario tecnico, incarico che Vincenzo ricopre dallo scorso settembre. Ed è stato un altro decollo, immediato: la Turchia gti ha affidato la panchina della nazionale e lui l'ha condotta all'Europeo con un turno di anticipo e il primo posto nel girone, mai successo prima. Montella, che ha fatto innamorare un Paese intero, giovedì sera sara all'Ulimpico: Celik contro Leao è un antipasto di Turchia-Portogallo, una delle tre sfide che lo attendono all'Europeo in Germania, Roma contro Milan è Li passato che si intreccia. La qualunque lato la guardi, Vincenzo vede una grande serata: "All'andata, non appena sono atterrato, ho rivisto la pertita. La Roma ha giocato da grande squadra. Ma guai a parlare di favoriti. In partite così non esistono" dice Montella intervistato da La Gazzetta dello Sport