Mercato Roma, se va via Kalinic può aprirsi la pista Piatek

Piatek è pronto a salutare il Milan. Il problema è che compratori all’orizzonte non ce ne sono e la Coppa Italia può essere una buona occasione per dimostrare di essere in risalita. Il Tottenham non ha alcuna intenzione di fare offerte di acquisto, a Mou l’attaccante rossonero interessa, però soltanto in prestito. Sullo sfondo – scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – resta una vaga ipotesi di trasferimento alla Roma, che però dovrebbe prima piazzare Kalinic. In ogni caso, anche la Roma sarebbe interessata al polacco soltanto in prestito. Dopo un periodo troppo sfavillante per ripetersi, Piatek resta prigioniero dell’esordio bruciante e delle strategie del Milan, che lo ha pagato 35 milioni e non ha intenzione di svenderlo.