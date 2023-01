Materazzi a Mourinho: “Grazie mister, mi hai cambiato la testa e la vita”

Tra pochi giorni José Mourinho compirà 60 anni. Un traguardo importante che lo Special One taglierà con la Roma, ma con una carriera da fenomeno già alle spalle. In tanti lo ringrazieranno per tutta la vita, come Marco Materazzi. L'ex difensore dell'Inter, campione del triplete nel 2010, ha scritto una lettera al portoghese su ' La Gazzetta dello Sport ' per lo speciale su 'Sportweek' dedicato appunto ai 60 anni di Mourinho.

"C'è chi dice che a 60 anni si comincia a diventare vecchi: mi viene da ridere. Magari prima o poi diventerai vecchio anche tu, e non sono neanche così sicuro, ma hai la faccia ancora troppo furba per essere uno che si fa fregare dagli anni. Tu non hai mai fregato nessuno, se non chi lo meritava: a pensarci bene neanche a me, quella volta che mi hai fatto un cazziatone pazzesco perché me ne sono andato dall'allenamento e ho lasciato la mia squadra in inferiorità quando la partitella doveva ancora finire. [...] Il problema è che ci facevi sentire troppo forti: tutti e più forti di tutti. [...] Ci hai cambiato la testa, il modo di lavorare, la carriera e anche la vita e hai avuto solo un torto:ci hai allenato per troppo poco tempo, insieme potevamo vincere ancora chissà quanto. Ma ci ho riflettuto dopo, anche se per un po' ho pensato il contrario: non ci hai fregato neanche quando te ne sei andato al Real Madrid. Perché tu sei così, e sono sicuro che sei così, identico, anche oggi, anche a 60 anni: devi avere dentro un fuoco sempre acceso. [...] Ciao José, passa un buon compleanno. E se per caso qualcuno fa battute dicendo che invecchi, guardalo come guardavi noi quando ti facevamo incazzare. E digli che in pensione ci vai quando decidi tu, come hai sempre fatto. Per tutto".