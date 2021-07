Maran: “Curioso di Mou, stupirà ancora”

Il tecnico: "Serie A più ricca dal punto di vista tecnico con il ritorno di tanti allenatori importanti"

Rolando Maran si sente un pesce fuor d’acqua, che è la condizione abituale di un allenatore senza squadra: "Mi sembra tutto strano, faccio fatica a non programmare il lavoro, il mio orologio biologico dice che in questi giorni dovrei essere in ritiro" dice intervistato da La Gazzetta dello Sport. Mettiamola così: avrà più tempo per fare l’osservatore neutrale. Intanto ci dica che campionato sarà."Più ricco dal punto di vista tecnico con il ritorno di tanti allenatori importanti, che conoscono bene il calcio italiano". Torna Mourinho, in una piazza non facile. "Ha una personalità forte, sono curioso di vedere cosa succederà a Roma. Ma stupirà ancora". Si sarebbe fatto fotografare sulla Vespa? "Direi di no, ma il calcio di oggi è soprattutto mediatico, ognuno deve essere se stesso".