Pau Lopez rimonta su Mirante: tra i pali il duello è vivo

Le gerarchie tra i pali sembravano ormai fatte: Mirante titolare, con Pau Lopez dodicesimo, pronto a giocare in Europa League. Eppure le ultime buone prestazioni dello spagnolo, in coppa e a Genova, stanno facendo riflettere il tecnico Paulo Fonseca, scrive Andrea Pugliese su “La Gazzetta dello Sport”.

Perché se è vero che il portiere di Castellammare di Stabia ha sempre fatto prestazioni di grande affidamento nelle circostanze in cui è stato chiamato in causa, è altrettanto vero che anche lo spagnolo ha sempre fatto bene e ce la sta mettendo tutta per riprendersi il posto da titolare.

Lo spagnolo inoltre resta anche un asset importante per il club giallorosso, soprattutto per la cifra per cui è stato pagato, un investimento che va difeso e tutelato, a prescindere da quello che sarà il suo futuro. Lui vuole restare a Roma e superare Mirante, il campo dirà se avrà poi ragione o meno.