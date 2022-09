L’indispensabile. Cristante barometro giallorosso: José a lui non rinuncia

A chiarire un po’ tutto ci ha pensato proprio Jose Mourinho lo scorso 3 aprile, quando dopo la vittoria in casa della Sampdoria puntualizzò: “C’é chi dice che Cristante non mi piace, che i prossimo anno non sarà più qui perché...

A chiarire un po’ tutto ci ha pensato proprio Jose Mourinho lo scorso 3 aprile, quando dopo la vittoria in casa della Sampdoria puntualizzò: "C'é chi dice che Cristante non mi piace, che i prossimo anno non sarà più qui perché non ha qualità. A me vien da ridere quando sento queste cose qui...".

Già, ed infatti Bryan non solo è rimasto a Roma (per il su0 quinto anno consecutivo, tra l'altro), ma sta trattando un rinnovo del contratto per altri 4 o anche 5 anni, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, ed è ripartito da dove aveva finito nella scorsa stagione. E cioè in campo, come barometro del gioco di Mou. In pratica l'ago della bilancia, uno di quelli indispensabili, per alcuni versi anche insostituibile.

Ecco anche perché Mourinho ci rideva e forse ci ride ancora su, perché Bryan è uno dei giocatori a cui maggiormente si è affidato da quando ha deciso di accettare la sfida giallorosa.

Che poi basterebbe andare a vedere i numeri per capire quanto l'allenatore portoghese creda nelle qualità dei centrocampista azzurro. Lo scorso anno Cristante ha giocato ben 50 partite su 55, partendo per 48 volte dal via e subentrando solo in due occasioni (tra i giocatori di movimento solo in tre sono scesi in campo più di lui: Abraham 53 partite, Ibanez e Karsdorp 51).