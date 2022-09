Le cene con Matic, e i consigli ai giovani: tutta Roma vuole Dybala

Paulo Dybala, in neppure due mesi di Roma, ha capito tutto questo. È entrato nello spogliatoio in punta di piedi, ma ha cercato di mettere al servizio di tutti la sua esperienza: ci sono i più giovani, come Ibanez, con cui ha legato tantissimo, o Bove, a cui dispensa consigli, e ci sono i più esperti, come Matic, con cui va a cena e parla di calcio e di vita. Un po’ in italiano e un po’ in inglese. Non solo: Dybala, passo dopo passo, si sta scrollando di dosso le ruggini degli ultimi mesi bianconeri per scoprire una città che lo ha abbracciato da subito e sente sempre più sua.