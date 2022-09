La Roma già nel futuro. Rinnovi, arrivi e tagli alle spese

Se è vero che il futuro sia un paese straniero, allora è possibile che la Roma abbia già un mappa grazie a cui arrivarvi, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport Lo si capisce dal modo in cui i tre problemi cardine da affrontare per rafforzare una squadra di calcio siano già metabolizzati dalla struttura organizzativa del club giallorosso. Mercato, rinnovi di contratto e strategie per evitare le tagliole (nobili, ma pur sempre tagliole) del Financial Fair Play – di cui parliamo a parte – hanno già un orizzonte nel quale, dai Friedkin a Tiago Pinto, tutti possano già muoversi con cognizione di causa. Eppure ci sarebbe un primato in classifica che – grazie anche calendario favorevole – domani a Udine potrebbe consentire ai giallorossi di allungare in classifica sui principali avversari, ma nel calcio passato e presente non esistono. Conta solo il giorno dopo. Conta solo la faccia scherzosa di José Mourinho che incombe per un attimo nella sala delle conferenze – proprio quando Pinto dice che non si può operare chiedendo alla società ogni volta “un piccolo sforzo” – per gridare affacciato alla porta: "Direttore, ancora un piccolo sforzo!". E il bello è che potrebbe essere anche accontentato