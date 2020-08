La lista di Conte: Tonali sì, Emerson quasi. Dzeko se parte Lautaro Martinez

Per l’Inter resta viva l’ipotesi Dzeko, anche se dipende dal futuro di Lautaro Martinez, scrive Vincenzo D’Angelo su “La Gazzetta dello Sport”. Se il Toro va, Edin è la prima scelta. L’Inter però per Lautaro vuole almeno 90 milioni cash: il Barça al momento è sparito, in futuro chissà.

Inter e Brescia poi hanno raggiunto l’accordo per Tonali: affare da 35 milioni complessivi da chiudere in prestito (oneroso?) con obbligo di riscatto, con probabile pagamento dilazionato in più anni. A sinistra è sempre più vicino Emerson Palmieri del Chelsea mentre in difesa, se esce Skriniar, c’è Kumbulla del Verona.