La firma di Abraham. Doppietta dell’inglese, Roma in Europa League

La punta risolve nel primo tempo. Poi il tris di Pellegrini. Due rigori per i giallorossi. Granata con poche motivazioni

Prendersi anche una discreta dose di tranquillità era fra gli obiettivi di questa Roma, tutti raggiunti, scrive Pierfrancesco Archetti su La Gazzetta dello Sport. L’approdo in Europa già attraverso il campionato servirà a Josè Mourinho nell’avvicinamento alla finale di Conference League. Il posto sicuro nelle coppe per la nona stagione consecutiva, e conquistato con questo 3-0 senza badare ad altri, toglierà ansia alla finale di mercoledì in Albania contro il Feyenoord. Un appuntamento che metterà certo in palio un trofeo, ma non avrà altre ripercussioni durature in caso di mancato successo. Mourinho chiude tra quinto e sesto posto, dipende da Lazio-Verona. Il portoghese raccoglie un punto in più del suo connazionale Paulo Fonseca, aggiungendo anche l’iscrizione all’Europa League, la seconda competizione continentale per importanza. Il giudizio definitivo sull’annata resta sospeso fino a mercoledì, però l’incremento del bottino segnala già un segno positivo, anche se l’ambizione massima era rientrare in Champions.