Karsdorp, corse su e giù sulla destra: certezza per José

Dopo anni tribolati a causa dell'infortunio al ginocchio, l'olandese sembra aver trovato quella continuità che tanto cercava

Una delle certezze della Roma di Mourinho è il laterale destro olandese: a tre o a quattro, lui corre, spinge, crossa e poi rientra, combatte, contrasta. Come riporta Olivero su La Gazzetta dello Sport, la Roma è partita bene, ha rallentato, si è dovuta confrontare con una serie di problemi tattici e di organico, ma qualche punto è rimasto. Tra questi, Karsdorp: ha faticato per conquistarsi un posto al sole in giallorosso, a causa del grave infortunio al crociato del ginocchio sinistro quando era appena sbarcato in Italia.