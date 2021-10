Juventus-Roma, dubbi a centrocampo per Allegri. Dybala a gara in corso

La Juve sarà corta a centrocampo nel match di domenica contro i giallorossi. Per Dybala si prevede minutaggio in vista della Champions

Dopo una partenza così e così, la Juve di Allegri è tornata a marciare a suon di vittorie, ma l'emergenza a centrocampo sembra essere davvero un neo in questa stagione. Come riporta Valerio Clari su La Gazzetta dello Sport, il tecnico toscano contro la Roma farà a meno di Rabiot (fuori per Covid), Bentancur (il solito problema viaggio intercontinentale) e Arthur (non sembra ancora pronto). Ci saranno Locatelli, McKennie e Bernardeschi. La Juve però finora non ha ancora visto brillare la sua stella: Paulo Dybala. L'argentino vuole spiccare il volo a partire dalla sfida di domenica sera alle 20.45 contro la Roma. La "Joya" ha superato l'elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra e durante la sosta ha lavorato per tornare utile quantomeno per uno spezzone di partita contro i giallorossi visto che tre giorni dopo c'è la Champions contro lo Zenit.