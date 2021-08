Italiano: “Biraghi nuovo capitano. È una gara che mi toglie il sonno”

Il tecnico viola: "Sarà per noi un test importantissimo considerando il valore dei nostri avversari e di chi li allena“

La Fiorentina inizia il campionato con un nuovo allenatore e un nuovo capitano che sarà Biraghi.“Per me quello con la Roma è già un test importantissimo considerando il valore dei nostri avversari e di chi li allena", ha detto Vincenzo Italiano, come riporta La Gazzetta dello Sport. Si riparte dal 4-3-3 con un paio di dubbi, ma anche certezze. Compresi i terzini Biraghi e Venuti. In ritiro a Moena il tecnico per motivare i giocatori urlò: “Se fate così, Mourinho vincerà facile con la sigaretta in bocca". "Fu una battuta per accelerare il ritmo di testa e gambe dei giocatori. A togliermi qualche ora di sonno è soltanto la Roma".