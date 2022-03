Inter, caccia al vice di Brozovic: anche Veretout nel mirino

L'ipotesi sarebbe in cima alle preferenze del francese, ma è presto per capire se ci saranno le condizioni giuste per affondare il colpo

Marotta e Ausilio sono pronti ad intervenire per dare a Inzaghi un’alternativa a Brozovic ma non solo. L’ultima idea, infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, porta al nome di Jordan Veretout, che non è un regista nato ma comunque un giocatore che sa abbinare qualità e quantità, geometrie e inserimenti, pressione e recupero palla. Meno play di Brozovic, ma più incursore. E – cosa che non guasta mai – anche specialista dei calci piazzati. L’avventura di Veretout alla Roma è vicina ai titoli di cosa: il centrocampista francese da mesi non è più al centro del progetto di Mourinho, ha rifiutato il rinnovo (contratto in scadenza nel 2025) e ha cominciato a guardarsi intorno. L’ipotesi Inter, ovviamente, sarebbe in cima alle sue preferenze, ma è presto per capire se ci saranno le condizioni giuste per affondare il colpo. All’Inter Veretout piace, ma oggi la Roma chiede almeno 15-20 milioni per lasciarlo partire e il giocatore – che guadagna in giallorosso tre milioni netti a stagione – vorrebbe migliorare il suo salario. Il nome di Veretout non è l’unico sul piatto: sempre dalla Roma, piace Gonzalo Villar.