Il rimpianto di Spinazzola: “All’andata buttati due punti”

Leonardo Spinazzola, ex Juventus, ma forse, proprio per questo, con la partita d’andata che non riesce a dimenticare. Ovvero: 2-2 all’Olimpico e tanti rimpianti, come riporta La Gazzetta dello Sport. “La ricordo come la partita che abbiamo buttato di più in tutto il girone di andata – spiega il terzino della Roma –. Avevamo i tre punti in pugno. e il controllo della partita, ci siamo mangiati due o tre gol. Potevamo chiuderla e non l’abbiamo fatto. Il colpo di testa di Ronaldo è arrivato a difesa schierata. Quella è una partita che mi ha lasciato tanti rimpianti. Per me, insieme a quella di Bologna, è stato il match che abbiamo giocato meglio. Peccato per il risultato». Titoli di coda sulla consapevolezza ritrovata. «Abbiamo cognizione della nostra forza e questo è un aspetto importante“.