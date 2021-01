Il derby di Piazza di Spagna

Con le tifoserie sarebbe stato molto più bello, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Ma il derby di Roma il gusto dell’estetica ce l’ha nel sangue ed allora ha deciso di trovare il modo di dipingere lo stesso degli affreschi che resteranno. Come quelli di Villar o Luis Alberto in costruzione, o di Pau Lopez e Reina nelle aree di rigore.

Tutti col sangue spagnolo che ribolle nelle vene. Anche quelle di chi sarà in panchina come Carles Perez, Pedro e Borja Mayoral per la Roma o Patric per la Lazio. Insomma, un derby così tanto iberico non c’era mai stato prima. Piazza di Spagna, appunto.