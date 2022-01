Idee salvezza con l’aiuto delle big: Fazio alla Salernitana

Preso Sepe, Sabatini dopo l'argentino della Roma insegue pure Ederson

Alla Salernitana si annuncia un via vai di giocatori. Con il d.s. Walter Sabatini continuamente al telefono per disegnare il nuovo volto dei granata che devono rincorrere la salvezza. Ieri è stato il giorno dell’ufficializzazione del portiere Sepe dal Parma (squadra alla quale dovrebbe finire il nigeriano Simy). Il club granata - scrive 'La Gazzetta dello Sport' - ha in pugno altri tre giocatori, per il quale mancherebbero solo alcuni dettagli: Mazzocchi dal Venezia, il centrocampista norvegese Bohinen del Cska Mosca e infine il centrale argentino Fazio della Roma. L’alternativa a quest’ultimo potrebbe essere Maksimovic del Genoa.