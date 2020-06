Davide Zappacosta è tornato e parla ai media del club. “Devo allenarmi al massimo e concludere degnamente questa stagione con i miei compagni. Con la Samp sapevo di poter giocare. Ero carico, ma volevo solo aiutare la squadra a vincere la partita. Per fortuna ci siamo riusciti. Ora ci saranno partite impegnative, abbiamo l’obbligo di crederci, non conta giocare in casa o fuori, è uguale per tutti e serve lo stesso approccio, senza calcoli“.