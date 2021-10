Gli “scacciaguai”: Dybala allo sprint sfida Zaniolo

Nonostante i problemi fisici, i due giocatori dovrebbero essere a disposizione per la gara di domenica

Paulo Dybala e Nicolò Zaniolo sono capaci in qualsiasi momento di assumere la leadership per traghettare il rispettivo “partito” al di là delle secche contingenti. Poi arriva il momento in cui certi problemi sembrano insormontabili. Come dimenticare che proprio contro la Juventus, il 12 gennaio 2020, è cominciato il calvario di Zaniolo? Impossibile “governare” senza la soluzione di alcuni rebus apparentemente senza vie d’uscita. Dopo l’infortunio occorsogli un paio di settimane fa, l’argentino sta facendo gli straordinari per essere protagonista nella sfida di domenica. Come scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, potrebbe farcela a scendere in campo, anche se in avvio dovrebbe partire dalla panchina. Pure il romanista è reduce da un affaticamento muscolare che gli ha fatto saltare il ripescaggio in Nazionale, stavolta senza troppi rimpianti dopo il primo taglio al momento della convocazione. Motivo in più per cercare una notte da protagonista allo Stadium, magari santificata dal primo gol in Serie A dopo il ritorno seguito al secondo infortunio. Insomma, il Predestinato si sente in credito con la sorte e chiede spazio alla Juve. Proprio per questo, con Dybala come asso nella manica, ci può essere sempre tanta Joya a disposizione di Allegri. Quella che serve per non avere mai paura.