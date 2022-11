Giannini: “José rilancia una tradizione nata ai tempi di Bruno Conti”

Le sue parole: "C'è un lavoro accuratissimo nel settore giovanile, ai ragazzi viene insegnata la professionalità"

Redazione

Giuseppe Giannini ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Il Principe ha parlato di Mourinho e dei giovani lanciati dal tecnico portoghese. Queste le sue parole:

La Roma ha sempre avuto giovani di primo livello."Quando trovi un allenatore come Mourinho che non ci pensa due volte ad inserirli, per la società è ancora più esaltante. C'è un lavoro accuratissimo nel settore giovanile, ai ragazzi viene insegnata la professionalità".

Le novità sono Volpato e Tahirovic. "Bisogna anche fare di necessità virtù. Quando non puoi contare su giocatori importanti è giusto percorrere questa strada, che la Roma ha portato avanti dai tempi di Di Bartolomei, Bruno Conti e Rocca, passando per me fino ad arrivare a Totti, De Rossi e Pellegrini".

Zalewski protagonista al Mondiale?"Si è fatto strada in una piazza importante. Soltanto i giovani di grande qualità riescono a ritagliarsi un ruolo in pianta stabile tra i titolari. Il Mondiale può essere la rampa di lancio per fare un ulteriore step e diventare ancor più importante nella Roma".