Giallorosse pronte alla festa tricolore: se battono la Fiorentina è scudetto

È il primo match point: superando la Fiorentina – già battuta 3 volte in stagione e senza concreti obiettivi di classifica – la Roma festeggerebbe il primo scudetto della sua storia, come riportaLa Gazzetta dello Sport. E avrebbe il privilegio di farlo davanti alla sua gente, in un Tre Fontane stracolmo di oltre duemila spettatori (in settimana, le prenotazioni dei tagliandi gratuiti si sono esaurite in 40 minuti). Con la Juve spedita 7 giorni fa a -11 e impegnata domani sul campo del Milan, alle giallorosse serve il risultato pieno per chiudere già oggi i conti. “È un’occasione che vogliamo sfruttare – dice il tecnico Alessandro Spugna, che deve rinunciare a Losada e Kollmats –, ma occhio: la Fiorentina non viene qui da invitata a una festa, ma per giocarsela. L’emozione può condizionare l’approccio a una partita del genere, ma spero di poter condividere una grande gioia con il nostro pubblico”. Diretta tv su La7 e Tim Vision alle 14:30.