Garcia: “Il ct Regragui venne a Roma per vedere i miei allenamenti”

Rudi Garcia, ex allenatore giallorosso, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha raccontato dei retroscena. "Siamo amici. Ci sentiamo spesso. - ha detto in merito al ct del Marocco Walid Regragui - Quando ero alla Roma, mi venne a trovare e stette alcuni giorni a Trigoria per vedere i miei allenamenti".