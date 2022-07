Friedkin, acquisto record e la Roma esce dalla Borsa. Che svolta dopo 22 anni

In 48 ore i magnati americani hanno comprato 11 milioni di azioni: ora vincoli meno stringenti per la società

Con gli otto milioni di azioni acquistate ieri, infatti, i Friedkin sono arrivati a detenere il 95,913% del pacchetto azionario, ampiamente di più di quel 95% che era necessario per far sì che andasse tutto a dama. Da oggi in poi a Trigoria la vita societaria sarà molto più snella e i vincoli assai meno stringenti di quelli vissuti fino ad oggi. E per questo ieri c’era grande euforia un po’ ovunque: negli uffici dell’Eur, a Trigoria e anche in Portogallo, ad Albufeira.