Frattesi e cessioni: settimana decisiva. Pinto attende il via libera dei Friedkin

Ora tocca alla proprietà . il g.m. Tiago Pinto a breve, forse oggi stesso, dovrà confrontarsi con i Friedkin per capire il margine operativo per chiudere diverse situazioni, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Ad esempio, c’è la situazione Frattesi che attende. Il giocatore preme per andare alla Roma, che vanta lo “sconto” del 30% dovuto alla clausola sulla rivendita. i giallorosso, però, non volgiono pagare più di una quindicina di milioni, inserendo nella trattativa il baby Volpato, da valutare circa 3 milioni. Per chiudere, però, occorre l’ok dei Friedkin appunto, che dovrebbe arrivare anche sulle cessioni.