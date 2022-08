Formula magica Abraham. Dybala inventa e Zaniolo strappa per i gol di Tammy

Il centravanti della Roma non ha ancora segnato in questo avvio di stagione. A Salerno la mossa di Mou per lanciarlo

Redazione

Uno aiuta l’altro, tutti aiutano la Roma. È la mentalità che sta infondendo José Mourinho nel gruppo dalla scorso anno e che sta trovato la sublimazione in questa sua seconda stagione giallorossa, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Ma è soprattutto la formula con cui la Roma arriverà a Salerno, per cercare di vincere la partita d’esordio di questo campionato e portare Tammy Abraham al suo primo gol stagionale. E ad aiutarlo a trovare la via della porta saranno due tenori del calibro di Zaniolo e Dybala, che gli giocheranno alle spalle, per togliergli pressione nella marcatura ma anche per dargli assistenza nella giocata finale, quella della finalizzazione.

Anche se poi la vera formula magica di questa Roma non è un triangolo, bensì un quadrilatero.

È l’assetto che prevede l’utilizzo in contemporanea di tutte e 4 i Fab Four (ai tre sopra si aggiunge anche capitan Pellegrini). Lì, in questo quadrilatero mobile, c’è talmente tanta qualità che ci si può sbizzarrire tra giocate e conclusioni. A Salerno, per esempio, Dybala (con cui Tammy ha legato subito tantissimo) sarà l’uomo deputato a inventare, quello con maggiore libertà di manovra, capace di spaziare in largo e in lungo.

A Zaniolo, invece, toccherà strappare dal basso e portare via i difensori, mentre Abraham avrà il compito di provare ovviamente a fare gol, ma anche di giocare di sponda per favorire gli inserimenti da dietro proprio di Pellegrini e degli altri di centrocampo. Già, perché l’Abraham di quest’anno è un giocatore tatticamente diverso da quello ammirato nel corso della scorsa stagione. Ragiona più di squadra e meno individualmente, gioca meno faccia alla porta e più rivolto ai compagni e quando serve arretra anche di parecchio il suo raggio di azione, proprio per lasciare liberi spazi dove poi possono andare ad inserirsi i trequartisti (Dybala e Zaniolo, appunto) o i centrocampisti.