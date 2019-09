Fonseca, non solo attacco. Ora si lavora al bunker

Paulo Fonseca, con l’esordio in Europa League ha regalato ai tifosi giallorossi una Roma anche ragionevolmente attenta in fase difesa. Come riporta Massimo Cecchini di La Gazzetta dello sporto, notizie liete arrivano anche da Pau Lopez che, per la prima volta, ha centrato l’obiettivo clean sheet, non subendo nemmeno un tiro nello specchio della porta da l’Istanbul Basaksehir prima del minuto 79′ dell’incontro.

Un grande passo in avanti per una squadra che aveva subito 6 gol nei primi 3 incontri. In realtà Fonseca ha rivisto alcune idee iniziali, apportando decisi cambiamenti. Quali? Innanzitutto sul fronte dei terzini, con Florenzi e Kolarov che salgono a turno quando il primo pressing alto finisce superato. Il secondo punto tattico: aggressività sugli avversari con i tempi giusti così da non farsi scavalcare troppo facilmente. Il terzo aspetto è legato strettamente agli uomini. Se il rientro di Veretout sembra aver regaalto solidità alla mediana, la scelta di far avanzare Pellegrini sulla linea dei trequartisti – avrebbe stimmate da trequartista goleador.