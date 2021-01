Fonseca: “Fiducia e ambizione”. Montiel vicino

Il tuonare del mercato per ora smorza i toni. Il terzino Montiel è vicino, El Shaarawy sta facendo di tutto per tornare a vestire il giallorosso (ma c’è Bernard in alternativa), eppure l’Inter alle porte annacqua tutto, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Fonseca ha un solo vero dubbio: Villar o Cristante. Il resto è solo complimenti ai rivali e ambizioni sussurrate. “L’Inter ha grandi giocatori – dice – e un’identità molto forte. È facile capire come giocano, ma è difficile contrastarli. Non ha solo individualità, è forte collettivamente. Però abbiamo preparato la partita pensando al collettivo dell’Inter e a situazioni individuali. Questo è un tipo di partita che si deciderà nei dettagli. Comunque stiamo bene e la Roma ha fiducia e ambizione per poter giocare una buona partita contro una grande squadra“.