Fonseca dà un riposo, Zaniolo carica social: “Settimana da Roma”

Recuperare le energie mentali, ancor prima che fisiche. Con questo obiettivo ieri Paulo Fonseca ha concesso alla Roma un giorno di riposo, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

I giocatori non si sono allenati a Trigoria, ad eccezione degli infortunati, al lavoro per tornare quanto prima. Occhi puntati su Pedro: se Mirante può permettersi di rientrare con calma, visto che Pau Lopez sta dando risposte più che positive e sta, evidentemente, beneficando della continuità, lo spagnolo, adesso che si torna a giocare con frequenza, può e deve essere una carta.

A Trigoria, c’era anche Nicolò Zaniolo, il cui recupero procede nel migliore dei modi. A breve tornerà a correre in campo, intanto ieri, dopo 8 giorni di assenza, è tornato sui social. Stavolta il gossip non c’entra: Nicolò ha postato foto e frasi sul derby, una delle partite che sente di più (anche per i rapporti non idilliaci coni tifosi della Lazio) e che vorrebbe giocare a tutti i costi. Appuntamento al ritorno, però: “Tutti uniti per una settimana da Roma, con il fuoco dentro“, le sue parole