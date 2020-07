Fonseca cerca forze fresche. Per Villar ecco la prima all’Olimpico

A Cagliari Gonzalo Villar aveva giocato 90 minuti di buon livello e sembrava pronto per entrare nelle rotazioni di Fonseca. Invece nelle prime due nuove partite di questa stagione lo spagnolo è rimasto a guardare. Il tecnico portoghese gli ha preferito finora Diawara e Cristante, ma l’ex Napoli è andato male tutte e due le volte. Per questo domani contro l’Udinese, all’Olimpico, Villar spera in un posto da titolare, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Che si senta pronto ci sono pochi dubbi, dopo il k.o. di San Siro ha pubblicato una sua foto in allenamento: “Non è tempo per i rimpianti, testa già all’Udinese”. Un indizio di presenza sul campo?

Se domani dovesse scendere all’Olimpico sarebbe la prima volta nello stadio di casa, senza romanisti e in un’atmosfera diversa. Anche questo però sarà un ulteriore tassello sulla crescita di un ragazzo di 22 anni alla prima esperienza tra i grandi. A Roma Villar si è ambientato benissimo nonostante i mesi di quarantena: a fargli compagnia la playstation, i social, libri e professori. Lo spagnolo è iscritto all’Ucam (Università CattolicaSant’Antonio di Murcia) al corso di laurea quadriennale in amministrazione e gestione delle imprese e da un paio d’anni frequenta a distanza, seguendo le lezioni e sostenendo gli esami online. L’ultimo, in economia aziendale, non è andato benissimo.